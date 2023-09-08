Girne Tiyatro Su ekibi Pygmalion adlı oyunlarıyla Kıbrıs'ın güneyinde tiyatro severlerle buluştu. Paravasi Tiyatrosunun bu yıl 17'ncisi düzenlenen Tiyatro Festivalinin final gecesine katılarak sahneledikleri oyun ayakta alkışlandı. Burçhan Göze'nin yazdığı Derman Atık ve Cenk Gürçağ'ın yönetmenliğini yaptığı oyunun sonunda Festival Organizasyon ekibi tarafından Derman Atik'e tiyatro ve barış adına yaşamı boyunca gösterdiği çabaya vurgu yapan kısa bir belgesel sunumu yapıldı. Gece sonunda Derman Atik'e Tiyatro Onur Ödülü takdim edildi.

15 Eylül'de Girne de sahne alacak

Girne Tiyatro Su ekibi Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali adlı oyunu 15 Eylül'de Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Girne Fest kapsamında Girne Amfi tiyatroda saat 21.00 da ücretsiz olarak sahne alacak.

Marcoullis: "Barışa ve bir arada yaşayabileceğimize olan inancımızı güçlendirdik"

Kıbrıs Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Erato Marcoullis de oyunu izleyen isimler arasındaydı. Marcoullis oyunla ilgili söz ederken oyunun dil engeline rağmen mükemmel bir performansla sahnelendiğini ifade etti. Marcoullis, "Gösteriden iyumser bir ruh hali ile ayriliyoruz. İki toplumda yaygın geleneksel türkülere dayanan ve güçlü izlenim bırakan danslar izledik. Bu kültürel alışveriş sıklaşmalı. Barışa ve bir arada yaşayabileceğimize olan inancımızı güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kallenos: “Umarım ki çözüme en kısa zamanda ulaşır ve buluşmak için sınır kapılarını geçmek zorunda kalmayız”

Dali Belediye Başkanı Leontios Kallenos “Çok güzel bir gösteriydi. Umarım ki çözüme en kısa zamanda ulaşır ve buluşmak için sınır kapılarını geçmek zorunda kalmayız. Gelecek yıl sizi tekrar görmek dileğiyle…” dedi.

Sophocleous: Bu iletişimle beraber barışın, tiyatro ve sanattan geçen yoldan geleceğine inanıyoruz”

Paravasi Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sophocles Sophocleous yaptığı konuşmada “Yıllar önce işbirliği yapabilmek için Kıbrıslı Türk bir ekip arayışımdaydık. LBT’yle iletişime geçtiğimizde bizi Derman Atik’e yönlendirdiler. Konuştuk ve bir görüşme ayarladık. Aslında ilk başta tereddütlüydük, fakat konuştuktan sonra farkettik ki, bu insanlar da aynı bizim gibiydi. Aynı hayaller ve aynı inançlara sahiplerdi. Bizim gibi onlar da ülkemizin yeniden birleşmesini istiyordu. Bu iletişimle beraber barışın, tiyatro ve sanattan geçen yoldan geleceğine inanıyoruz, bu yüzden bu yolda devam edeceğiz. Biz bu yolda onlarla yürüyoruz, onlar da bizimle yürüyor.”dedi.

Atik: “Barışa giden yol sanattan geçer. Barış gelecekteki amaç ise sevgi anahtarımız olmalıdır”

Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ise sanatın birleştirici gücüne dikkat çekerek bu tür organizasyonların bu ilkenin tiyatro yoluyla daha kolay yoldan ulaşmamıza katkı yapacağına vurgu yaptı.Kendilerini festivale davet eden Festival Komitesi’ne çok teşekkür eden Atik, iki taraftan tiyatroların birlikteliklerini arttırması gerekliliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Atik önümüzdeki aylarda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar'ın birlikteliğinde ve kendi yönetmenliğinde biri Roi(POH) Tiyatrosu ve ikisi de Limya Paravasi Tiyatrosu ile olmak 3 oyunu sahneleyeceklerini kaydetti.Barışa giden yolun sanattan geçtiğini dile getiren Atik, “Barış gelecekteki amaç ise sevgi anahtarımız olmalıdır” dedi.