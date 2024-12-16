Beş yıl süren hukuk mücadelesinin ardından yıkım kararı uygulandı, hayvanlar barınaksız kaldı.



“DEVLETİN 40 YILDA, BELEDİYENİN 28 YILDA YAPAMADIĞINI BEN TEK BAŞIMA YAPMIŞTIM, YIKTIRDILAR!”



Gazeteci Rana Sarro, annesinin desteğiyle belediyenin yıllardır yapmadığını yaptı. 2 dönümlük alanda hayvanlar için bir yaşam alanı kurarak büyük bir eksikliği tek başına giderdi. Ancak Güzelyurt Kaymakamlığı'nın kararı, hayvanseverlerin tepkisini çekecek nitelikte.

“Devletin 40 yılda, belediyenin 28 yılda yapamadığını ben tek başıma yapmıştım, yıktırdılar!” diyerek isyanını dile getiren Sarro, hayvanların elinden yuvalarının alınmasına tepki gösterdi.



HAYVANLAR YİNE ORTADA KALDI



3x3 ebatlarında bir kümesten fazlasını inşa etmeyen belediye, tek başına mücadele veren bir hayvanseverin emeklerini yıkmakla yetindi. Kamuoyunda, hayvanların yaşam alanlarının böylesine yok edilmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Güzelyurt’ta hayvanlara bir karış toprağın çok görülmesi, bölgedeki hayvanseverleri derinden üzüyor.