-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay



Besim, Meclis gündeminde bulunan Sağlık Yasa Tasarısını sert sözlerle eleştirerek, söz konusu düzenlemenin sağlık camiasına dayatıldığını söyledi. Besim, hekimlerin, meslek örgütlerinin ve toplumun tamamının bu sürece kulak vermesi gerektiğini belirterek, ülkede yönetim anlayışının geldiği noktanın iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Öğrenciler gerekli uygulamalı eğitimi alamıyor”

Ülkede plansız şekilde açılan tıp ve diş hekimliği fakültelerine dikkat çeken Besim, daha önce tek bir tıp fakültesinin bile tartışma konusu olduğunu anımsattı. Bugün gelinen noktada sekiz tıp fakültesi ve dokuz diş hekimliği fakültesi bulunduğunu ifade eden Besim, mevcut nüfusun bu fakültelerde eğitim gören öğrenciler için yeterli hasta sayısını karşılamadığını ve bu nedenle öğrencilerin gerekli uygulamalı eğitimi alamadığını dile getirdi.

“Klinik deneyimi yetersiz hekimler mezuniyet sonrası ameliyat yapabilecek”

Yasa tasarısının üniversitelere kendi uzmanlık sınavlarını yapma yetkisi tanıdığını söyleyen Besim, klinik deneyimi yetersiz hekimlerin mezuniyet sonrası hayati öneme sahip ameliyatları yapmak zorunda kalabileceğini belirtti. Kalp, beyin ve karın ameliyatlarının yeterli vaka görmeden mezun olan hekimlere emanet edilmesinin ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

“Bu durum mezunların mesleki geleceğini tehlikeye atıyor”

Besim, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verilen uzmanlık eğitimlerini tanımadığını açıkça ifade ettiğini hatırlattı. Buna rağmen üniversitelerin uzmanlık eğitimi verme konusunda ısrarcı olmasını eleştiren Besim, bu durumun mezunların mesleki geleceğini de tehlikeye attığını söyledi.

“Bu yasa karşısında sessiz kalınamaz”

YÖDAK verilerine dayanan örnekler paylaşan Besim, fen bilimleri altyapısı olmayan bölümlerden mezun kişilerin tıp ve diş hekimliği fakültelerine kabul edildiğini aktardı. Güzellik, kuaförlük ya da motorlu araçlar teknolojisi gibi alanlardan mezun olan kişilerin doktor olabildiğini, aynı üniversitelerde uzmanlık sınavına girerek cerrah unvanı alabileceklerinin altını çizdi.

Konuşmasının sonunda Tabipler Birliği başta olmak üzere tüm meslek örgütlerine ve yurttaşlara çağrıda bulunan Besim, bu yasa tasarısına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, sağlık alanında geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğabileceği uyarısında bulundu.