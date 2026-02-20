Rum medyası, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 24 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yapacağı görüşme öncesinde yaptığı bazı açıklamalar ve Erhürman’ın cevap nitelikli yazılı açıklamasının “görüşme öncesinde ortamı gölgelediği” yorumunu yaptı.

Haravgi, “24 Şubat Baş Başa Görüşmesi Öncesinde Mesajlar… Hristodulidis’in Açıklamaları ve Erhürman’ın Yazılı Cevabı Görüşme Öncesinde Ortamı Gölgeliyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Erhürman ve Hristodulidis’in açıklamalarla mesajlaştığını aktardı.

Habere göre Hristodulidis, gazetecilerin sorusuna karşılık “görüşmenin planlı olduğunu ve 24 Şubat’ta gerçekleşeceğini, kulağına gelen ve okuduğu açıklamalara rağmen hedefinden şaşmadığını” söyledi.

“Hedefinden şaşmadığını, ne istediğinin bilincinde olduğunu” söyleyen Hristodulidis, “24 Şubat’taki görüşmeye, samimi bir diyalogla, müzakerelerin yeniden başlaması şartlarının yaratılması beklentisiyle gideceğim.” ifadesini kullandı. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği Komisyonu dönem başkanlığı ve Rum tarafında yapılacak genel seçimlerin bu çabayı “etkilemediğini” öne sürdü.

Hristodulidis, başka bir soruya karşılık da Güven Yaratıcı Önlemlerde bazı meselelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Gazete Cumhurbaşkanı Erhürman’ın “Suçlama oyununa girmedim, girmem. Sabrımı ve soğukkanlılığımı sınamaya çalışan çok oldu, sonuç alınamadı. Ben sırtımı halkımın çözüm iradesine yaslayarak sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla yoluma devam ediyorum.” sözlerini “Tezlerinin bilinmekte olduğu, görüşmede karşılıklı sorular sorulması ve cevaplar verilmesinin beklendiği, ciddiyet ve sorumluluk içerisinde ilerleyeceği” şeklinde özetledi.