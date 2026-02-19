Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı bir açıklamayla Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Bab-ı Ali Toplantısı ve NTV haber kanalına verdiği röportajını değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, hedefinin, müzakere kazanımlarını değerlendirerek müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu iddia ederek Erhürman’ın açıklamalarını okuduğunu dile getirdi.

Hristodulidis; “Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tezinin net bir şekilde Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu” ifade ederek “Eğer Sn. Erhürman’ın da tezi buysa kamuoyuna net şekilde açıklasın.” ifadesini kullandı.

Aralık ayında gerçekleştirilen liderler görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamada “siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünü içeren BM Güvenlik Konseyi kararlarına net bir biçimde atıfta bulunulduğunu” öne süren Hristodulidis, bunun Erhürman’la 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan görüşmede bizzat kendisi tarafından gündeme getirileceğini de vurguladı.

Gazete, Erhürman’ın Bab-ı Ali Toplantısı’ndaki konuşması ve NTV’ye yaptığı açıklamaları ise “Uzlaşmazlığını Sağlamlaştırıyor – Erhürman Siyasi Eşitliğin Önceden Tanınmasını İsteyerek Kıbrıs Sorununu Bloke Ediyor” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.

- --Dujarric’in açıklamaları

Öte yandan gazeteler, BM Genel Sekreterinin Sözcüsü Stephane Dujarric’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamalara yorumlarla yer verdiler.

Alithia gazetesi: “Guterres Hristodulidis’i Desteksiz Bıraktı – BM: Holguin’e Tam Güven – Genel Sekreter Holguin’in Sıfır İlerleme Görüşünü Benimsiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, sözcüsü Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Maria Angela Holguin’in açıklamalarına tam destek belirttiğini aktardı.

Dujarric’in açıklamasına geniş şekilde yer veren gazete, Guterres’in böylelikle Holguin’e tam destek verirken Hristodulidis’i ise siyasi anlamda desteksiz bıraktığını vurguladı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Genel Sekreter Holguin’i Destekliyor” başlığı altında okuyucuya aktardı.