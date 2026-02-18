İddiaya göre işçi, yaklaşık altı metre yüksekliğindeki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçinin çalışma arkadaşları tarafından özel bir araçla hastaneye götürülmeye çalışıldığı, ambulansın da yolda hazır beklediği öğrenildi. Ancak Makarios Hastanesi yakınlarında sağlık ekipleriyle buluşulmasına rağmen, işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kişinin beş çocuk babası olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililerin kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattığı bildirildi.