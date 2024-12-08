Politis gazetesi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni sınır kapıları açılması konusu ve BM’nin bu konudaki düşüncelerine ilişkin iddialara yer verdi.

Gazete, BM’nin, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde yeni sınır kapılarının açılması konusunda tarafların uzlaşıya varamaması durumunda, beşli konferansa giden yolun şekillenebilmesinin çok zor olacağına inandığı iddiasında bulundu.

Tarafların yeni geçiş noktalarının nereleri olabileceği konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğunu, Kıbrıs Türk tarafının Lefkoşa’da biri “Mia Milya” (Haspolat) diğer ise eski Lefkoşa’da, surlar içinde, Lokmacı kapısı formunda olmak üzere iki sınır kapısının açılabileceği görüşünü taşıdığını iddia eden gazete, Haspolat'a kapı açılmasının her iki tarafın da faydası olacağına inandığını savundu.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının ayrıca, “Piroi” (Gaziler) bölgesinde sınır kapısı açılmasının sadece Kıbrıslı Rumların faydasına olduğu tezini öne sürerek, buna karşılık olarak “Luricina” (Akıncılar) sakinlerinin “Limbia” bölgesine gitmelerini sağlayacak yola çıkışlarını talep ettiğini, ayrıca "Arsos-Pila" (Yiğitler-Pile) yolunun faaliyete geçmesi konusunu sürekli gündeme getirdiğini iddia etti.

Kıbrıs Rum tarafının ise, şu ana kadarki görüşmelerde, “Piroi” ve “Kokkina” (Erenköy) bölgelerinde kapı açılması taleplerinden vazgeçmediğini, burada açılacak sınır kapılarının “Athienu” (Kiracıköy) ve “Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo) sakinlerinin günlük hayatlarına büyük kolaylık getireceğini vurguladığını yazan gazete, şu ana kadar gerçekleştirilen müzakerelere dayanarak BM’nin, “Piroi’de” bir sınır kapısı açılmasını daha olası bir senaryo olarak gördüğünü iddia etti.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, “Piroi” - “Athienu” arasında bir alt geçit yapılarak geçiş sağlanabileceğini, böylece Kıbrıs Türk tarafının öne sürdüğü; asker bölgeleri var olduğu gerekçesinin de ortadan kaldırılabileceğini savunduğunu belirtirken, şu ana kadar görüşmelerden elle tutulur bir sonuç alınmadığını da aktardı.

- -Hristodulidis: “Biz hazırız”

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, yeni “geçiş noktaları” açmaya hazır olduğu şeklindeki söylemini dün de yineledi.

Hristodulidis dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yeni geçiş noktalarının açılması konusunu pazartesi dahi görüşmeye hazır olduğunu iddia etti.

“Kokkina” bölgesi de dahil gerekli tüm ön çalışmayı yaptıklarını ifade eden Hristodulidis, “görüşmeye başlamak için olumlu bir yanıt beklediğini” vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise Hristodulidis’in söz konusu açıklamasının devamında RMMO’nun silahlanması ve AGİT Genel Sekreterliği'ne Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu’nun, Güney Kıbrıs’ın da olumlu oyuyla seçilmesini yorumladığını yazdı.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın savunmasının güçlendirilmesi konusunu hiçbir şekilde yorumlamayacağını belirtirken “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcılık gücünün arttırılması adına, kamuoyundan ve açıklamalardan uzak, her şeyi yapmaya devam edeceklerini” ifade etti.

Türk diplomat Sinirlioğlu’nun AGİT Genel Sekreterliği'ne, Güney Kıbrıs’ın da kabul oyuyla seçilmesinin sorulması üzerine ise Hristodulidis; “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB ve uluslararası toplumun bir üyesi olduğunu, Türkiye’yi tanıdığını ve bazı kesimlerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kalkması için gösterdikleri çabaya rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güçlenerek varlığını sürdürdüğünü” söyledi.