Politis gazetesi, “Kötüye Kullananlara Tahliye İhbarları Gönderildi – İçişleri Bakanlığının Talimatıyla Kıbrıs Türk Taşınmazlarının Geri Alımları Başladı” başlıklarıyla manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, denetimlerin yıllardır süren ihlalleri gün yüzüne çıkardığını yazdı.

Gazete, şu ana kadar yapılan kontrollerde 700 sözleşmede ihlal tespit edildiğini, 300 sözleşmenin feshedildiğini belirtti. Denetimler kapsamında 590 iş yerinin sözleşmelerinde ihlaller saptandığı, 66 iş yerinin ise tahliye emirleriyle boşaltıldığı kaydedildi.

Haberde, Kıbrıslı Türklere ait 4 bin 32 iş yeri nitelikli taşınmazın sözleşmelerinin bugüne kadar kontrol edildiği belirtilerek, yeni tahliyelerin de gündemde olduğu ifade edildi.

Yerel yönetimlerin kullanımına verilen toplam 275 taşınmazdan 31’inin sözleşmelerinde ihlal tespit edildiğini yazan gazete, bu taşınmazlardan 13’ünün sözleşme gereklerini yerine getirdiğini, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5 taşınmaz için ise tahliye kararı alındığını aktardı. Geri kalan 13 taşınmaz için de tahliye emirlerinin hazırlandığı belirtildi.

Muhtarlıkların kullanımında bulunan 589 Kıbrıs Türk taşınmazının 47’sinde sözleşme ihlali tespit edildiğini kaydeden gazete, bunlardan 3’ünün sözleşmelerinin feshedildiğini yazdı.

İkametgâh olarak kullanılan Kıbrıs Türk taşınmazlarına yönelik denetimlerde ise şu ana kadar 91 taşınmazın kontrol edildiği, 31’inde sözleşme ihlali belirlendiği ve sözleşme şartlarını yerine getirmeyen 6 taşınmazın boşaltıldığı bildirildi.

Haberde ayrıca, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kiralama işlemlerinin artık duyurular ve listeler aracılığıyla yapıldığı, uzun süredir çok düşük seviyede olan kira bedellerine ise artışlar uygulandığı ifade edildi.