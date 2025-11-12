Haber kaynaklarının Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) dayanarak şiddetiyle ilgili farklı rakamlarla ifade ettiği (Richter Ölçeği ile 5,2 ile 5,7) depremin Baf’a 20 kilometre mesafede, 23,7 km derinlikte meydana geldiği, en büyüğü 4,7 şiddetinde olan artçı depremler yaşandığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs genelinde hissedildiği kaydedilen deprem nedeniyle özellikle Baf'ta insanların panikle sokağa fırladığı, Lefkoşa’nın Eğlence semtindeki iki binanın güvenlik sebebiyle boşaltıldığı ve telefon hatlarında arıza yaşanmakta olduğu bilgisi verildi.