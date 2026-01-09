Haravgi gazetesi: “Müzakerecilerin Görüşmesinden Kıbrıs Sorununa Dair Yeni Bir Haber Yok” başlığı altında verdiği ve elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Kıbrıslı Türk ve Rum tarafının müzakerecilerinin dün görüştüklerini yazdı.

Gazete, müzakerecilerin dünkü görüşmede, bugüne kadarki verileri ele aldıklarını ve sürece yavaş yavaş başlama konusunda uzlaştıklarını iddia ederken, BM’nin niyeti, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yeniden gelip gelmeyeceği ve Genel Sekreterin Kıbrıs konulu genişletilmiş konferansı ne zaman toplayacağı gibi konularda bilgilerin netleşmesi gerektiğini ifade etti.

Haberde ayrıca, “olayların yavaş yavaş ilerleyeceğine, önümüzdeki hafta içerisinde ise bazı gelişmelerin olabileceğine dair bilgiler bulunduğu” iddiasında da yer verildi.