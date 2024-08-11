Alithia gazetesi “Omega’ya” dayanarak günler geçtikçe ve Rum hükümetinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tavrının değişmesi yönündeki iyimserliğine rağmen, 13 Ağustos’ta New York’ta üçlü bir görüşme yapılmasına dair ihtimalin uzaklaştığına işaret etti.

Gazete “Omega’nın” Guterres’in sözcüsüyle iletişim kurduğunu ve bu iletişimden, üçlü görüşmeyle ilgili prosedürün yalnızca istişare aşamasında kaldığının anlaşıldığını yineledi.

Gazete buna paralel olarak “Omega’ya konuşan BM’den kaynakların” üçlü görüşmenin gerçekleşmemesinin Genel Sekreterin çabasının başarısız olduğu anlamına gelmediği imasında bulunduklarını da belirtti.

Gazeteye göre “BM kaynakları” görüşmelerin ileri bir tarihte gerçekleşebileceğini belirtirken, bu ifadenin muhtemelen Eylül ayında New York’ta BM Genel Kuruluna gönderme yaptığı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan Mihalis İgnatiu imzalı bir yazıda ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Atina’yla iş birliği içinde BM Genel Sekreteri Guterres’i üçlü bir görüşme yapılması konusunda ikna ettiği savunuldu.