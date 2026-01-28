Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kuraklıktan zarar gören toplam 153 köy için 3.972 üreticiye 605.509,75 dönüm alan için toplam 328.369.712,25 TL kuraklık tazminatı ödendi.” denildi.

"Kurak" kategorisine girmeyen köy ve bölgelere yapılacak verim kaybı ödemesinin de, 2026 Mali Yılı Bütçesi açıldıktan sonra en kısa sürede gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, 2024-2025 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları ilk avans ödemesinin eylül ayında gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin, ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmaları kapsamında tahıl ve yemlik/yemeklik baklagillerin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve zarar miktarları tespiti yapıldığı ve Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile harmanlandığı belirtildi.

Çalışmalar sonucunda, 2024-2025 üretim yılında kuraklıktan zarar gören köy ve bölgelerin, Bakanlar Kurulu’nun 26.09.2025 tarih ve Ü(K-1) 2103-2025 sayılı kararı ve Resmi Gazete’nin 29.09.2025 tarih ve 192 sayılı yayını ile ilan edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak üreticilerimizin yeni üretim sezonuna hazırlanabilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için büyük özveri ile çalışıldı.”