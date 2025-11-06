Haravgi gazetesinde “Lefkoşa: Türkiye’yle İlgili Raporun Olumlu Bir Şekilde Değerlendirilmesi” başlığıyla yer alan habere göre açıklamasında raporun içeriğinden duyduğu memnuniyeti ortaya koyan Kombos, raporun Ankara’nın, Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerine uymaması yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunundaki tutumunu net bir şekilde kayda geçirdiğini savundu.

Gazeteye göre dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Kombos, raporun Rum Yönetimi’nin menfaatlerine ilişkin olarak Türkiye’yle ilgili kritik ifadeler içerdiğini, Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerinin hayata geçirilmemesi yanında, Türkiye’nin bölgede ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin tutumuyla ilgili verilerin kayda geçirildiğini öne sürdü.

Kombos raporda üye devletlerin egemenlikleri ve egemenlik haklarına saygı duyulması ve AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması'nın ek protokolünün tam anlamıyla uygulanması gerektiğinin öneminin vurgulandığını da ifade etti.

Raporda Kıbrıs sorunu çözüm temeline ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB’nin özel temsilci atanmasıyla sürece daha aktif katılımına atıfta bulunulduğu da belirtildi.

Kombos raporda Ankara’ya gerginliği artıran tek taraflı faaliyetlerden kaçınılması çağrısında da bulunulduğunu aynı zamanda kapalı Maraş ile ileri sürülen “yasadışılığın” ortadan kaldırılmamasından bahsedildiğini de ileri sürdü.

Kombos raporda beş Kıbrıslı Rum’un KKTC’de “yasadışı bir şekilde” tutuklanmasına dair ifadeye de atıf yaparak, bunun sahadaki gelişmeleri yansıttığını savundu.

Buna paralel olarak raporda iyi komşuluk ilişkileriyle ilgili meselelerin de vurgulandığını dile getiren Kombos, AB-Türkiye ilişkilerinin özünün Ankara’nın Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerine uyması olduğunun anımsatıldığını da kaydetti.

Türkiye’nin Avrupa perspektifi konusunda ise Kombos, ilişkilerin güçlenmesinin Avrupa Konseyi kararlarına bağlı olduğunu ve başka seçenek bulunmadığını dile getirdi.

Raporda Türkiye’nin Avrupa sürecinin öneme sahip olduğu ve bunun teşvik edilmesi gerektiği de dile getirilirken, Ankara’nın kritik kararlar almaya çağrıldığı çünkü yol haritasının teyit edildiği kaydedildi.

Gazeteye göre Kombos, başka bir soruya yanıtında ise Rum kesimini memnun eden ifadeler olmasına rağmen, yazarı olmadıkları bir rapordan mutlak memnuniyet duymalarının mümkün olmadığına işaret etti.

Bunun SAFE programına ilişkin olası etkisiyle ilgili bir soruya karşılık ise, bunların farklı meseleler olduğunu ifade eden Kombos, SAFE tüzüğü çerçevesinin oybirliği olmadan kabul edildiğini, ancak nihai düzenleyici çerçevenin her devlete ikili anlaşmayı onaylayıp onaylamama imkânı verdiğini ve bunun da çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Fileleftheros gazetesinde ise “Lefkoşa Türkiye’yle İlgili AB Raporunu Olumlu Şekilde Okudu” başlığıyla yer aldı.