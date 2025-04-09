Meteoroloji Dairesi'nin 10-16 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyot boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Pazar günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar ise periyodun ilk iki günü Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı rüzgar şeklinde, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.