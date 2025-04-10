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Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, bugün ve yarın ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı, yer yer de fırtına şeklinde esecek.

En yüksek hava sıcaklığı ise 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Yarından hafta başına kadarsa hava genellikle az bulutlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi, 8-14 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

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