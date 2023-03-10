Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yazılı bir açıklama yaparak, eğitimlerinde çadırlarda devam etmek zorunda olan öğrencilere işaret etti, Meteoroloji Dairesi’nin bugün yapmış olduğu sağanak yağmur uyarısının dikkate alınacağını söyledi.

Uluçay, şu açıklamayı yaptı:

“Meteoroloji Dairesi’nin bugün yapmış olduğu sağanak yağmur uyarısını da göz önünde bulundurarak, sürecin devamında çocuklarımızın çadır yerine alternatif okul binalarına veya Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezine yerleştirilmesi için Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı koordineli bir biçimde çalışmaktadır. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin bir an evvel güvenli bir şekilde eğitime başlaması, çocuklarını okula gönderen ailelerinin içinin rahat olması için bütün alternatifleri değerlendirerek, tüm devlet kurumlarıyla istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz…”