Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısını” oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul gündemine sevk etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 80/2/2022) (ivedi)”nı ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Toplantıya davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfıl katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de katıldı.