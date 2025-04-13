Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahali, işlerin bu noktaya gelmesinde baş sorumlunun Erhan Arıklı olduğunu belirtti.

Şahali, Arıklı’nın en baştan susması gerektiğini fakat susmadığını vurgulayarak, “Tahriklerini peş peşe sıraladın, kardeşi kardeşe kırdırdın. Hala konuşuyorsun, konuştukça kırıyorsun! Sus artık!” ifadelerini kullandı.

Şahali’nin paylaşımı şu şekilde:

“İşlerin buraya gelmesinde baş sorumlulardansın Erhan Arıklı!

Bir bakan ya da parti başkanı olarak değil yalnızca, aynı zamanda, sade bir KKTC yurttaşı olarak:

Halkın ayrışmasının ne kadar büyük bir tehdit olduğunu görmezden geldin!

Bunu körükledin! Bundan siyasi kazanç elde edebileceğini düşündüğün için baş sorumlulardansın.

İşler hesap ettiğin gibi gitmedi, hatta çığırından çıktı. Şimdi sözüm ona ‘itidal’ çağrısı yapıyorsun. Ancak bunu yaparken bile bölücüsün. Kendini bu ülkeye ait, bu halka dahil hissetmiyorsun.

Elçilik önündeki sözde eyleminizde ‘orada Kıbrıs Türklerine yönelik onca saygı ve sevgi içeren cümlelerimizi yok sayıyor’ diyerek biz sana, senin deyiminle ‘Kıbrıs Türkü’ derken, aslında barbar başka bir şey olduğunu ifşa ediyorsun.

En baştan susmalıydın, susmadın. Tahriklerini peş peşe sıraladın, kardeşi kardeşe kırdırdın. Hala konuşuyorsun, konuştukça kırıyorsun! Sus artık! Sus! Yeter!”