Polisin açıklaması şöyle:

Mart 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirketin işletmecisi ile çalışanı olan H.T.(E-39) ve F.C.(E-45)’nin, Gönyeli’de bir şahıs tarafından yaptırılmakta olan bir apartmana ait iki dairenin satış işlemlerinin yapılması maksadıyla, mal sahibinin kendilerine yetki ve izin vermemesi rağmen, şirket adına söz konusu daireler için sahte satış sözleşmesi hazırladıktan sonra, sözleşmeyi daireleri satın alacak şahıslara verip tedavüle sürmek suretiyle, bahse konu iki şahıstan toplam 25.000 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine üzerine H.T. ve F.C. tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

