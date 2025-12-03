Rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verilen Merkez İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç, görevinden istifa etti.

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova, istifanın dün itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Canseç’in yerine atanacak ismin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Salih Canseç, 1 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemede 150 bin TL nakit teminat, üç kefilin imzaladığı kefalet senetleri ve yurt dışı çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.