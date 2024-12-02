Adıyaman’a Gaziantep üzerinden gitmek üzere Ercan Uluslararası Hava Limanı’ndan ayrılan heyette Şampiyon Meleklerin aileleri, bazı siyasiler ve gazeteciler bulunuyor.

Başbakan Ünal Üstel ile bazı bakanlar ve milletvekillerinden oluşan heyet ise ailelerden önce Adıyaman’a gitti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias Otel davasının beşinci duruşması saat 10.00’da başlayacak.

Beşinci duruşma, mahkemenin son kez görüşüne başvurduğu Dokuz Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi heyeti tarafından hazırlanan ve 28 Ekim’de açıklanan bilirkişi raporundan sonraki ilk duruşma olma özelliğini taşıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi heyeti tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın yana doğru, yani çekiçleme etkisi ile çökmediği; binanın öne yani Atatürk Bulvarı’na doğru çöktüğü tespit edilmişti. Raporda ayrıca, yıkılmanın deprem kuvveti ile alakası olmadığı, binanın bulunduğu parselde 1 saniyelik periyot üzerinde oluşan spektral ivmede değerlerinin 1998 Deprem Yönetmeliği’nde binanın bulunduğu yer için verilen tasarım ivme değerlerini aşmadığı, binanın 1998 Deprem Yönetmeliği’ne uygun yapılmış olsaydı, depremde yıkılmayacağı vurgulanmıştı.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir olan Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de konaklayan 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafile dahil toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.