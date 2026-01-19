Adıyaman’daki Grand İsias Otel davasında verilen son karara tepki gösteren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, yaptığı açıklamada yargı sürecini sert ifadelerle eleştirdi. Dernek, kararın adalet duygusunu derinden yaraladığını vurgulayarak, sorumluların talimatla hareket ettiğini savundu.

Açıklamada, “Vicdanlarınız tutsak, kalemleriniz esir. Bunu iliklerimize kadar hissettik” ifadelerine yer verilerek, duruşmayı yönetenlerin adalet ilkesinden uzaklaştığı öne sürüldü. Dernek, kararın önceden hazırlandığını iddia ederek şu sözlerle tepki gösterdi:

“Kararı cebine koyup sözde duruşma yapan vicdan yoksunları, bütün hukuki bilgisini ve vicdanını birilerinin emrine veren sözde adalet dağıtıcıları…”

Adaletin dış müdahalelerle şekillendirilemeyeceğini vurgulayan Dernek, hukuk sistemine yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Hukuk, talimatla konuşmaz. Konuşuyorsanız, o diploma artık bir kâğıt parçasıdır. Yırtıp atın.”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, açıklamasının sonunda bir kez daha adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini belirterek, süreci sonuna kadar takip edeceklerini ifade etti.