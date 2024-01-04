Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında KKTC ekibinden tanık Cengiz Topel Uzun’un dinlendiği sırada, “üç tanığın, tanıklık sıfatı bulunmadığı” gerekçesiyle sanık avukatları salonu terk etti.

Bir kısım müşteki, sanık avukatlarına tepki gösterdi. Bu nedenle duruşmaya 15 dakika ara verildi.

Avukatlar bugün tanık olarak dinlenen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun'un mahkemede dinlenmesini protesto etti.

Çavuşoğlu, Oğuz ve Uzun, 6 Şubat'taki deprem sonrasında Adıyaman'da deprem bölgesine gitmiş ve İsias Otel'deki enkaz altında kalan KKTC heyeti çıkarılana kadar orada kalmıştı.

-Uzun

Tanık Cengiz Topel Uzun beyanında, 25 gün önce oğlunu toprağa verip, görevli olarak deprem yerine geldiğini ifade ederek, ifadesinde teknik konulara yer vermeyeceğini söyledi.

“İnsanlar bir umutla geldi, çocuklarını kurtaracak diye ama ben oradan bir can çıkmayacağını tahmin edebiliyordum” diye konuşan Uzun, “Bu insanlar evladını bütün teslim ettiğimiz için bize teşekkür etti” vurgusu yaptı.

Deprem felaketi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, hepsine rahmet dileyen Uzun, “Ama bizim kayıplarımız da KKTC için çok fazla…” dedi.

-“Şimdi hesap verme zamanıdır”

Uzun, “Otel sahipleri bir nimetten yararlanarak oraya sahip oldular ama şimdi hesap verme zamanıdır. Güzel okullarda, güzel iş yerlerinde çalıştılar. Sıra bedel ödeme zamanıdır” şeklinde konuştu.

O günü tekrar yaşadıklarını dile getiren Cengiz Topel Uzun, “Yargı aracılığıyla bedel ödeme zamanıdır. Bir ülkenin yapı ve inşaat konusundaki usulü tespit etmek için de önemlidir” dedi.

Uzun’un tanıklığı sırasında, sanık avukatları "dinlenen 3 tanığın, tanıklık sıfatı bulunmadığı" gerekçesiyle salonu terk etti. Bir kısım müşteki, sanık avukatlarına tepki gösterdi.

Duruşmaya bu nedenle 15 dakika ara verildi.