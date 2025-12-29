Fileleftheros gazetesi “Şap Hastalığı Yüzünden Kırmızı Alarm” başlıklı haberinde Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu başkanlığında bugün bakanlıkta, üretimden süt ürünlerinin ticaretine kadar tüm paydaşların daha iyi bir şekilde koordine olması amacıyla olağanüstü toplantı yapılacağını yazdı.

Veteriner Dairesi'nde 22 Aralık’ta konuyla ilgili paydaşların katıldığı bir toplantı yapıldığını yazan gazete, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla hali hazır bazı önlemler alındığına da dikkati çekti.

Hastalığın yayılmasının önlenmesi için İngiliz Üsleri (Beyarmudu ve Akyar) dahil olmak üzere KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki tüm geçiş noktalarına özel dezenfeksiyon altyapıları yerleştirildiğini yazan gazete, Yeşil Hat'taki kontrollerin de artırıldığını kaydetti.

Haberde, sütlerin toplanması ve taşınmasıyla alakalı prosedürle (süt zinciri) ilgili kontrollerin artırıldığı da kaydedildi.

Durumun ciddiyetinin uluslararası boyut kazandığını ve Avustralya’nın Güney Kıbrıs’ı hastalıktan muaf olarak addedilen ülkeler listesinden çıkardığını kaydeden gazete, bu durumun hellim ihracatında doğurduğu sonuçlar yüzünden, kararın iptal edilmesi için yoğun bir diplomatik faaliyete yol açtığını belirtti.

Avustralya’nın kararının Rum kesiminin tepkisine yol açtığını ve Veteriner Dairesi'nin Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu’yla eşgüdüm içerisinde Avustralya büyükelçiliği nezdinde girişim başlattığını yazan gazete, Veteriner Dairesi'nin de kararın iptali için Avustralya makamlarına mektup gönderdiğini ifade etti.

Veteriner Dairesi'nin Rum Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ve doğrudan Avustralya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği nezdinde söz konusu kararın iptal edilmesi için girişim ve açıklamalar yaptığını kaydeden gazete, Avustralya makamlarının yeni olgu ve izahatları incelediği yönünde duyumlar aldıklarını yazdı.

Gazete, Avustralya makamlarının kararın gözden geçirilme olasılığını açıkta bıraktıklarını da ekledi.