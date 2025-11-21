Polis, 20.11.2025 tarihinde saat 23:45 raddelerinde zanlının nefesinde %178 mlg alkollü içki tesiri altında Ortaköy'de ikamet eden eski kız arkadaşının evinin kapısını telefonlarına cevap vermediği gerekçesi ile tekme atmak sureti ile hasara uğratıp açarak mülke tecavüz etikten yatak odasının kapısını elleri ve ayakları ile vurup kırarak içeri girdiğini söyledi.

Polis, zanlının elleri ile eksi kız arkadaşının yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup başını duvara vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip yine ona ait iPhone 11 marka cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere vurup kırmak suretiyle hasara uğrattığını kaydetti.

Polis, zanlının apartmanın merdiven anlamsızca makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiği esnada kendisini sakinleştirmeye S.J.K’nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettikten sonra olay mahalinde kırılan cam parçasını eli ile alp sağ ayak baldırına sokmak suretiyle 18cm kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, iki müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiklerini kaydetti. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.