Ahmet Savaşan, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sivillerin ve insan hakları savunucularının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun bu tür saldırılara karşı sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. İnsani yardımların engellenmesinin, savaş hukukuna ve insanlık değerlerine aykırı olduğunu belirten Savaşan, Gazze’deki masum insanların yaşadığı dramın bir an önce sona ermesi için tüm dünyanın ortak sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.