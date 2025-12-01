Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi, bugün gerçekleştirilen toplantıda partinin yeni dönem üst yönetim yapılanmasını tamamladı. Toplantıda, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, oybirliğiyle yeniden Demokrat Parti Genel Sekreteri olarak seçildi. Akpınar, kendisine duyulan güven için başta Genel Başkan Fikri Ataoğlu olmak üzere Parti Meclisi üyelerine, Divan Başkanlığına ve tüm partililere teşekkür etti.

Akpınar, Genel Sekreterlik makamını “şahsına verilmiş bir görevden öte, Demokrat Parti’ye ve Kıbrıs Türk halkına karşı büyük bir sorumluluk” olarak gördüğünü belirterek, aynı kararlılık ve samimiyetle hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

MYK SEÇİMLERİ TAMAMLANDI: 9 ÜYE BELİRLENDİ

Toplantı kapsamında, Demokrat Parti’nin yeni dönem Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimleri de demokrasi olgunluğu içinde gerçekleştirildi. Seçime katılan 13 aday arasından 9 isim MYK üyeliğine seçildi.

Akpınar, seçim sürecinin katılımcı ve demokratik yapısına dikkat çekerek, “Bu seçimlerin kaybedeni yoktur. Aday olan tüm arkadaşlarımız kazanmıştır. Bu tablo, Demokrat Parti’nin çoğulcu ve demokratik siyaset anlayışının en somut yansımasıdır.” dedi.

Divan Başkanlığı ve Divan Sekreterliği’nin oybirliğiyle belirlenmesiyle birlikte, partinin yeni dönem divan yapılanması da MYK ile birlikte tamamlanmış oldu. Akpınar, Demokrat Parti’nin yeni döneme “kurumsal bütünlüğünü ve birlik ruhunu pekiştirerek” girdiğini ifade etti.

YENİ MYK ÜYELERİ...

Yeni dönemde görev alacak MYK üyeleri şöyle:

Salih Çeliker

Hande Kayasal

Hayri Orçan

Cemsal Ataoğlu

Gürsel Sekmen

Türker Yüksel

Yasin Alkan

Hasan Esen

Remzi Gardiyanoğlu

“DEMOKRAT PARTİ YOLUNA KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

Serhat Akpınar, Demokrat Parti’nin yeni dönemde uzlaşıyı, toplumsal bütünlüğü, halkın refahını, hukuku ve demokrasiyi önceleyen bir siyaset anlayışıyla yoluna devam edeceğini belirterek, “Yeni dönemin Demokrat Partimize, halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.