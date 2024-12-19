Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim konuşmasına, “Sizleri burada görmek güzel” diyerek, başladı. Yeni gelişen dünyada basın-yayın alanları, araçları, gereçleri hususunda TAK ve BRT’nin değerli ve önemli olduğunu ifade eden Serim, iki kurumun buna uyumlu bir şekilde gelişmesine katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ilk kuruluşundaki kahramanların bugün gördüğü eserin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olduğunu vurgulayan Serim, “Onu kurarken inanan insanlar gelecekte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın daha da ileri bir seviyeye, Genelkurmay seviyesine çıkacağı günleri de göreceklerdir. Bu inanç hiçbir zaman kaybolmamalı” diye konuştu.

TAK’ın da ilk başladığı dönemle, bugün arasındaki faaliyetlerinde gelişme olduğunu dile getiren Serim, “Yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil, daha ileriye gitmesi gerekiyor. Onun için de bizler imkânımız olduğu sürece sizlere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

TAK’ın, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Anadolu Ajansı ile de iş birliği yaptığını belirten Serim, “Daha fazla yapılabilecek bir şey varsa bizler her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının hayatını kolaylaştıracak projelerin hayata geçmesi için çaba harcayacaklarını ifade eden Büyükelçi Serim, TAK’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

-Gürdallı: “Biz o bayrağı bugün daha ileriye taşımak istiyoruz”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, 21 Aralık 1973’te Rauf Raif Denktaş'ın direktifiyle Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak amacıyla Said Terzioğlu tarafından kurulan Türk Ajansı Kıbrıs'ta bayrağı daha ileriye taşımak için çaba harcadıklarını ifade etti.

Medyada hızlı bir değişim ve dönüşüm, dijitalleşme ve sosyal medya gerçeği olduğunu ifade eden Gürdallı, bunların fırsatlarla birlikte, bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiğini, hakikat ile yalan arasındaki çizginin sık sık belirsizleştiğini kaydetti.

Fehmi Gürdallı, resmi haber ajansı ve sorumlu gazetecilik yapan bir ajans olarak TAK’a, hızlı ve doğru haberle dezenformasyonun önüne geçmek gibi önemli bir görev düştüğünü vurguladı.

Gerek kurum binasının tamiri, gerekse makine, teçhizat anlamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin TAK'a önemli destekleri olduğuna dikkat çeken Gürdallı, Anadolu Ajansı ile de özellikle teknoloji ve hizmet içi eğitim anlamında iş birliğini genişleterek, dünyadaki gelişmeleri yakalama ve TAK'ı daha iyi bir noktaya taşıma fırsatı elde edeceklerini belirtti.