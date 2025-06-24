Genel kurula CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat ile Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da katılarak desteklerini sundu.

Dijitalleşme, Eğitim ve Kurumsallaşmada Öncü Bir Dönem

Serkan Kırmızı, 2023 Temmuz’undan bu yana yürütülen 14. dönem faaliyet raporunu üyelerle paylaştı. Kırmızı, göreve geldikleri ilk günden itibaren kurumsallaşma, dijital dönüşüm, iletişim altyapısı ve esnafın görünürlüğünü artırma yönünde önemli projelere imza attıklarını belirtti.

İEZB, bu dönemde 300’den fazla esnaf ziyareti gerçekleştirirken, 40 bakanlık ve resmi kurum, 20 belediye ve 30 kez Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ile iş birliği görüşmeleri yaptı.

Mesleki Eğitimde Büyük Atılım: İEZB-AMEM Yükseliyor

Dönemin en dikkat çekici projesi, İEZB Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi oldu. TİKA desteğiyle Teknoloji Atölyesi kuruldu; burada çocuklara yönelik robotik kodlama kursları verildi. Bu kurslardan mezun olan öğrencilerle 2025 TEKNOFEST başvurusu yapıldı.

Kırmızı, eğitim merkezinin inşaatı için ruhsatların alındığını, temel kazısı için işaretlemelerin tamamlandığını ve kısa sürede inşa sürecine başlanacağını aktardı.

Dijital Pazar: Bandabulyam.com

Birliğin hayata geçirdiği diğer projeler arasında bandabulyam.com adlı dijital satış platformu dikkat çekti. “Benim Üretimim, Benim Pazarım” sloganıyla yola çıkan bu platform, esnafa dijital ortamda ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni bir alan sundu. Özellikle kadınların el işlerini desteklemek için bu projenin hayata geçmesi çok büyük başarıydı.

Geniş Katılımlı İşbirlikleri

İEZB ayrıca Telsim, Vidobu, Akçaba, Cobix ve TEZARUS gibi kurumlarla çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri imzalayarak teknoloji, eğitim ve pazarlama konularında önemli adımlar attı.

“Bir Basamak da Sen Ol” sloganıyla başlatılan SMS bağış kampanyası da geniş bir STK ve belediye desteğiyle büyümeye devam ediyor.

Çevreye Duyarlı Sanayi Sitesi Projesi

İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde yeşil alanların düzenlenmesi ve çevre dostu sanayi alanlarının oluşturulması amacıyla belediyeyle ortak saha temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni proje hazırlıkları sürüyor.

Yeni Kayıtlar ve Online Üyelik

Bu dönemde 220 yeni esnaf İEZB’ye kayıt yaptırırken, 350 üyenin kaydı da güncellendi. Yenierenköy ve Dipkarpaz bölgelerinde başlatılan online üyelik sistemi, kısa süre içinde Mehmetçik bölgesinde de devreye alınacak.

Yeni Yönetim Kadrosu

Yönetim Kurulu (Asli Üyeler):

Serkan Kırmızı (Başkan)

Yılmaz Yılmazoğulları

Mahmut Sadun

Ahmet Karaçalı

Halil Küçük

Gökberk Alp Yakar

Orçun Kırçiçek

Ayşegül Bolat

Av. Vladyslava Kıranel

Denetleme Kurulu:

Ramadan Öztörel

Görkem Güneysoy

Özlem Özelmas

Disiplin Kurulu:

Rasım Küçük

Mustafa Öztörel

Serhan Cömert

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, genel kurulda yaptığı konuşmada, İEZB’nin çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimlerinden, kurumsallaşmaya kadar attığı adımları takdir ettiğini belirterek, yeni dönemde teknik okulun tamamlanmasının en öncelikli hedef olması gerektiğini vurguladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise geçmişte kendi de çıraklık yaptığını belirterek, ara eleman yetiştirme projelerine verdiği desteği yineledi. İEZB’nin faaliyetlerini övdü ve her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.