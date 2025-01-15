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Geçitkale Havalimanı yakınlarında 29 Ekim 2019’da öğle saatlerinde Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düşmüş, öğretmen pilotlar 46 yaşındaki Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamını yitirmişti.

Fidan dikme etkinliğinin Serkan Özcezarlı’nın mesai arkadaşları ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın katılımıyla yapılacağı belirtildi.

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Ailesinin verdiği bilgiye göre, etkinlik saat 11.00’de başlayacak.

Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağının beş yıl önce düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen pilotlardan Serkan Özcezarlı anısına, cumartesi Tatlısu’da fidan dikilecek.

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