Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil eden Elis Sermaye, yarın Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen Euroson Latino World Salsa Championship yarışmasında sahne almaya başlayacak.

Sermaye, hem Children (8-12) hem de Junior (13-17) olarak finale kalmak için uğraşacak...

"AMBARGO YALNIZCA AKILLARDA"

Elis Sermaye’nin babası Hakan Sermaye, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Bıkmadan usanmadan uğraşırsak, her şeyi başarabilecek bir halkız biz. Evet halen bu bayrak, o bayrak kavgası yaşanıp dururken, bayrağımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmak en doğrusu. Gönül ister ki! Bayrağımızı uluslararası organizasyonlarda, kenarlarda veya hotel odalarında değil de, bu şekilde temsil edebilelim her zaman. Zaman ne getirir bilemeyiz, fakat özellikle bireysel olarak uluslararası arenada başarılı olup, ülkemizi temsil edebilecek sporcu ve dansçılarımız var. Burası Mexico Cancun, Dünyanın en prestijli Latin Dans Organizasyonu EUROSON LATINO WORLD SALSA CHAMPIONSHIP... Bu kapıyı biz, tam 6 yıl önce açtık, bayrağımızı ve ülkemizi kabul ettirebilmek için çok uğraştık ve bağlarımızı hep sımsıcak tuttuk. Buralara gelmek ekonomik olarak gerçekten çok zor. Elis Sermaye ve biz ailesi olarak sponsorlarımıza ve yanımızda olan tüm yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Elis, yarın sabah yerel saat 08.00, Kıbrıs saati 01.00'dan itibaren, sahne almaya başlayacak. İki farklı kategori ve bu iki kategoriyi hem Children (8 - 12) hem de Junior (13 - 17) olarak finale kalmak için uğraşacak...”