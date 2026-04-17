Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktardı. Polis, 7 Nisan 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda V. I. S.’nin tasarrufunda yaklaşık 122 gram kokain türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ve 90 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, mesele ile bağlantısı tespit edilen B. B.’nin de Gönyeli’de tespit edildiğini aktardı. Polis, B. B.’nin tasarrufunda 3 kilo 500 gram hintkeneviri ve 500 gram kokain türü uyuşturucu oldukları düşünülen maddeler bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, B. B.’nin evinde yapılan aramada ise 500 miligram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak 10 gün ek süre alındığını söyledi. Bu süre içerisinde maddelerin analize, uyuşturucuların sarılı olduğu naylon parçalarının parmak izi incelemesine gönderildiğini aktardı. Zanlıların cep telefonlarının da DATA İnceleme Şubesine gönderildiği belirtildi. Analiz sonucunun çıktığı ancak parmak izi inceleme sonuçlarının henüz gelmediği kaydedildi.

Polis, parmak izi incelemesiyle yeni zanlılara ulaşılabileceğini, cep telefonu incelemesinin de uyuşturucu bağlantılarının tespiti açısından önemli olduğunu ifade etti. Kamera görüntülerinin incelemesinin de sürdüğü belirtildi.

Telefon incelemesinde elde edilen ilk bulgular doğrultusunda zanlıların sorgulandığı, ifadelerinde 7 Mart tarihinde 972 gram hintkeneviri alıp sattıklarını söyledikleri aktarıldı. Ayrıca 200 gram kokain alıp bir kısmını sattıkları, kalan kısmın operasyonda ele geçirildiği kaydedildi.

Polis, V. I. S.’nin 2027 yılında kokain alma ve satma suçundan sabıkası olduğunu açıkladı. B. B.’nin ise 2017 yılında hintkeneviri alma suçundan işlem gördüğü ve denetimli serbestlikten yararlandığı belirtildi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ele geçirilen maddelerin miktarının yüksek olduğunu ve dosyanın ağır cezada yargılanacağını belirten polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Mine Vehit, meselenin ciddiyetine dikkat çekerek soruşturmanın sürdüğünü ve zanlıların 70 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 70 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.