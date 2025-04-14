Yangınla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

13.04.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Devlet HÜDAVERDİ’nin kullanımındaki BM 893 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları tamamen, kaportası ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.