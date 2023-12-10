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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sonucu söz konusu araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

Levent Boztaş’ın kullanımındaki NE 646 plakalı araçta çıkan yangın, muhtemelen aracın motor bölümünde meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Girne-Lefkoşa anayolu üzerindeki Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu bağlantı noktasında sabahın erken saatlerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

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