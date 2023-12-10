Girne-Lefkoşa anayolu üzerindeki Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu bağlantı noktasında sabahın erken saatlerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Levent Boztaş’ın kullanımındaki NE 646 plakalı araçta çıkan yangın, muhtemelen aracın motor bölümünde meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sonucu söz konusu araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.
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