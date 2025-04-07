Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa Mücahitler Sitesi’ndeki müzenin açılış saat 18.00’de yapılacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar‘ın öncülüğünde Eskiye Eserler ve Müzeler Dairesi’nin katkılarıyla 3 yıllık çalışmayla oluşturulan müzede tarihsel ve kültürel geçmişin görsel bir sunumu olacak.

Zengin kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata kazandırılan Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları Müzesi, kültürel varlığı koruma ve yaşatma bilinci adına önemli bir örnek teşkil edecek.