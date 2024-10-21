Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası himayelerinde Çorlu Müzik Derneği tarafından düzenlenen “Türk Dünyasında Kadınların Sanatsal Başarı Hikayeleri” temalı panele, onur konuğu olarak katılarak açılış konuşmasını yaptı.

Sibel Tatar konuşmasında, kültür ve sanat etkinliklerinin, toplumların gelişmesinde kritik öneme sahip olduğunu ve sanatın toplumsal değişime katkı yaptığını söyleyerek, kültürel etkinliklerin ülkelerin tanıtımında da önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan kültür ve sanat projelerine dikkat çeken Sibel Tatar, hayata geçirdikleri ve yakında tamamlanacak projelerden bahsetti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki “Fidan Çocuk Korosu"nun özel çocukları müzikle buluşturduğuna vurgu yapan Sibel Tatar, müziğe ilgi duyan ve yeteneği olan çocukların bu yeteneklerini ortaya çıkarmak için oluşturulan orkestrada yer aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilen İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu “Kozada” Projesi hakkında da bilgi veren Sibel Tatar, ileriki günlerde hayata geçirilecek çalışmaları tamamlanmak üzere olan Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu “Keçada” Projesi’ni anlattı.

Sibel Tatar konuşmasının devamında, Kıbrıs’ta uzun yıllar önce yaşayan dünyanın en küçük fili olan cüce fil ve en küçük su aygırı fosillerinin de uzmanların titiz çalışmaları sonucunda bir müzede sergilenmeleri ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Yemeğin de bir kültür olduğunu vurgulayan Sibel Tatar, bu konuda “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı Yemek Kitabı'nın” İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandığını ve hayata geçirildiğini dile getirdi.

Sibel Tatar, kültür yayınları altında ileriki günlerde tanıtımı yapılacak olan “Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Projesi"nin de hem bir müzede sergileneceğini hem de kapsamlı tanıtıcı bir kitabın hazırlanmakta olduğunu kaydetti.

Sibel Tatar, kültür yayınları altında bir diğer projenin ise Kıbrıs Türk Halk Müziği'ni içerecek bir araştırma kitabı olduğunu ve çalışmalarının devam etmekte olduğunu ifade etti.

Tüm çalışmalarla ülkedeki kültür ve sanatı öne çıkarmayı ve gelecek nesillere de kapsamlı bir arşiv bırakmayı hedeflediklerini anlatan Sibel Tatar, sanatın toplumda farkındalık yaratma ve sosyal değişim gücü nedeniyle sanatın her alanının desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sivil toplum örgütleri ile iş birliğinin önemine işaret eden Sibel Tatar, bu alanda yapılacak tüm faaliyetlerin de desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda böylesi önemli bir panelde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sibel Tatar, panele katkı koyan herkese teşekkür etti.

Moderatörlüğünü Nalan Höke Turan’ın yaptığı panele Azerbaycan’dan sanatçı Azerin ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve Piyanist Nargiz Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti’nden Akademisyen Sanatçı Aylin Şengün Taşçı ve Koro Şefi Gülden Kaya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Sanatçı ve Koro Şefi Bahar Gökhan katılarak, sanatta kadını konuşarak sanat yolculuklarında hikayelerini paylaştı.