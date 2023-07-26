Geleceğe dair doğru tahminlerde bulunmasıyla ün salmış uzun soluklu animasyon dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bir kehaneti daha tutmuş görünüyor.

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'daki son değişiklik, sevilen dizinin doğru tahmin ettiği bir başka olay olabilir.

52 yaşındaki milyarder Elon Musk, 2022'de şirketi satın almış ve pek çok değişiklik yapmıştı. Musk, geçen hafta attığı bir dizi tweet'le sosyal medya platformundaki son değişikliği açıklamıştı.

Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz.

Bu açıklamadan sonra Twitter'ın ünlü mavi kuş logosu X'le değiştirildi ve X.com uzantısı artık kullanıcıları Twitter web sitesine yönlendiriyor. Ancak 10 yılı aşkın bir süre önce, Simpsonlar'ın 2012 tarihli bir bölümünde, Homer'ın Twittter'ın yeni logosuna benzer sembolü olan bir uygulama kullandığı görülüyor.

Çizgi dizinin dikkatli hayranlarının fark etmesi ve şaşkına dönmesinin ardından Simpsonlar'daki sahne sosyal medyada viral oldu.

Ned Flanders'ın Edna Krabappel'le gizli evliliği üzerine kurulu bölümde Homer, akıllı telefonunda gezinirken görülüyor. Telefonun ana ekranında Twitter'ın yeni logosuna son derece benzeyen X sembollü bir uygulama olduğu dikkat çekiyor.

Simpsonlar, bugüne dek koronavirüs pandemisi, Donald Trump'ın başkanlığı da dahil olmak üzere bir dizi olayı önceden tahmin etmesiyle herkesi şaşkına çevirmişti.

Matt Groening'in yarattığı, 33 yıl boyunca yayınlanan ve 750 bölüm boyunca çok çeşitli konulara değinen dizi, dünya çapında sadık bir hayran kitlesine sahip.