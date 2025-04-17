Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi.

Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktarıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Önder'in bulunduğu son hastaneden yapılan açıklamada, "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta." denidi.

EEG takıldığını ve 24 saat aletin kalacağınında belirtildiği açıklamada, "Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

UMUT VEREN İKİ PARAMETRE

Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, umut veren iki gelişmeyi aktardı. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu sözlerine ekleyen Sağbaş, "Kanaması durdu gibi." dedi.

Sağbaş'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de, Önder’in kendi kendine nefes alma çabasında olması ve kızının yanına girdiğinde tepki vermesi oldu. Sağbaş, bu tepkilerin olumlu olduğunu söylese de kalbin sağ tarafında basmama olayının devam ettiğini belirtti.

Sağbaş, kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini ifade etti. Kandaki asit oranının düşmeye başladığını söyleyen Sağbaş, "Ümit verici bir gelişme." dedi.