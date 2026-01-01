Gündem Kıbrıs Özel Haber

2025 yılı sona ererken, 2026 yılı için vatandaşlar yeni yıl için yeni umutlar, yeni hedefler ve yeni temenniler dilemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Cumhuriyet Meclisi vekilleri, yeni yıl dolayısıyla vatandaşa 2026 temennilerini Gündem Kıbrıs aracılığı ile iletti. Siyasetin zirvesi, geride kalan yılın değerlendirmesini yaparken 2026’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dünya için barış, huzur ve istikrar getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman:

2026 yılının; hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Yeni yılda, insanı merkeze alan bir anlayışla birlikte üretecek, adil bir biçimde paylaşacak ve ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler:

Bir yılı geride bırakıyoruz. Geride bıraktığımız 2025 yılı, yaşadığımız birçok olumsuzluğa rağmen geleceğe dair umutlarımızı koruduğumuz, daha güzel bir yarın için kararlılığımızı yeniden teyit ettiğimiz bir dönem olmuştur.

Cumhuriyet Meclisi olarak yeni yıldan en büyük beklentimiz, toplumsal birliğimizin ve dayanışmamızın güçlendiği, ülkemizin kurumsal yapısının daha da sağlamlaştığı bir yıl olmasıdır.

Yeni yılda halkımızın yaşam kalitesini artıracak, sosyal adaleti güçlendirecek ve toplumsal refahı yükseltecek yasaların hayata geçirilmesi en büyük hedefimiz olacaktır.

2026 yılına girerken, Kıbrıs Türk tarafı olarak arzumuz; adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir uzlaşının sağlanmasına yönelik adımların hayat bulmasıdır.

Bizler için, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmediği hiçbir çözüm modelinin başarıya ulaşamayacağı açıktır.

2026 yılında da bizler yapıcı tutumumuzu sürdürürken, halkımızın hak ve çıkarlarını her koşulda korumaya devam edeceğiz.

Yeni yılın başta halkımıza, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize, Türk Milletine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, herkesin yeni yılını kutluyorum.

Ali Pilli (UBP Milletvekili):

Yeni bir yıla girerken, 2026’nın ülkemize sağlık, huzur, mutluluk, adalet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız yıllar bizlere sabrın, birlik olmanın ve ortak aklın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Ahmet Savaşan (UBP Milletvekili):

Yeni bir yıla girerken; umudun, dayanışmanın ve ortak değerlerimizin daha da güçlendiği bir geleceği hep birlikte inşa etme kararlılığımızı yineliyoruz. Geride bıraktığımız yıl boyunca karşılaştığımız zorluklar, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel olmadığını bir kez daha göstermiştir.

Yeni yılın; ülkemize, halkımıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur, refah ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Toplumsal dayanışmanın arttığı, adaletin, emeğin ve insan onurunun yüceltildiği; gençlerimize umut, geleceğimize güven veren bir yıl olması en büyük dileğimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; 2026 yılının barışın, istikrarın ve ortak başarının yılı olmasını diliyorum.

Armağan Candan (CTP Milletvekili):

2026’nın halkımız için bir değişim yılı olmasını diliyorum. Her anlamda Kıbrıs Türk halkının ileriye doğru olumlu adımlar atacağı ve daha güzel günlerin başlangıcı olacak yeni bir yıl olmasını diliyorum. Sağlıkla ve sevdikleriyle tüm halkımızın yeni yılı kutlu olsun.

Ayşegül Baybars (Bağımsız Milletvekili):

Yeni bir yıla girerken, hepimizin ortak dileği; daha adil, daha güvenli ve daha umutlu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. 2026 yılı; doğru kararlar alırsak toplum olarak yeniden güçlenebileceğimiz bir fırsattır.

Geride bıraktığımız yıl, ekonomik zorluklardan çevresel tehditlere, sosyal adaletten gençlerimizin gelecek kaygılarına kadar pek çok alanda bize önemli dersler verdi. Bu sorunların hiçbirinin kader olmadığını; ortak akıl, çalışma ve dayanışma ile aşılabileceğini biliyoruz.

2026 yılının; ortak aklın güç kazandığı, dayanışmanın büyüdüğü ve bu topraklarda yaşayan herkesin yarına dair umudunu yeniden tazelediği bir yıl olarak geçmesini dilerim.

Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.

Biray Hamzaoğulları (CTP Milletvekili):

Herkese sağlıklı ve mutlu bir 2026 yılı diliyorum. Kazasız belasız bir yıl olmasını temenni ederim. Trafik kazalarında zamansız ölen çocuklarımızdan dolayı çok üzgün ve mutsuzum. Umarım 2026 yılı ölümsüz, kazasız, sağlık, mutlu dolu bir yıl olsun. 2026’nınsıkıntılı olacağı kesidir ama umarım iyi bir yıl olur. Giden sene gelen seneyi umarım aratmaz. Herkese iyi yıllar dilerim.

Ceyhun Birinci (CTP Milletvekili):

Umutsuz olmayalım. 2026’nın daha iyi olması için hep birlikte çalışacağız. Tüm halkımıza sevdikleri ve ailesi ile iyi yıl geçirmesini diliyorum.

Devrim Barçın (CTP Milletvekili):

2025 yılı ekonomik açıdan gerek iş insanlarımız, gerekse ücretli çalışanlarımız açısından çok kötü bir yıl oldu. Ancak buna karşın Ekim ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk yeniden değiştirme iradesinin kendisinde olduğu inancına kavuştu ve bu ülkede yanlış giden ne varsa bunları halk kendi iradesiyle değiştirilebileceği inancına yeniden sahip oldu. Bu çerçevede halkın, iş insanlarının, kamu maliyesinin ekonomik anlamda dar boğazdan geçtiği bir dönemde, Ekim ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte halkımız yeniden iradenin kendisinde olduğu umudunu yeşertti ve 2026 yılına da değişim umutlarını büyüterek giriyor.

2026 yılı halkımızın ekonomik anlamda darboğazdan çıkış noktasında umudunu tekrardan yeşerteceği bir erken genel seçimi beklemektedir. Kamu bürokrasisini bir ahtapotun kolları gibi saran yolsuzluk, usulsüzlük ve insan kayıran yandaş istihdamlarına dur deme noktasında, halkımızın sesini hem sokakta hem bulunduğu her alanda daha fazla yükselteceği bir yıl olacaktır ve 2026 yılı halkımızın refahı için değişim yılı olacaktır. Tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum.

Emrah Yeşilırmak (UBP Milletvekili):

Sağlık, başarı ve mutluluğun eksik olmadığı bir yıl sizlerin olsun. 2026 yılı tüm güzellikleri, bereketi ve iyilikleri getirmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun.

Erhan Arıklı (Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı):

Öncelikle 2026’nın 2025’ten daha iyi olmasını diliyorum. Hükümet olarak da bu yolda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu hükümet en uzun ömürlü hükümet olarak Kıbrıs Türk siyaset tarihine geçti. Yıllardır yapılmayan birçok işi başardık. En önemlisi yerel yönetimler reformunu yaparak belediyelerin önünü açtık ve halkın yerel yönetimlerden hizmet almasını sağladık. Bakanlığım döneminde de 2012’den beri yapılmayan yollar büyük ölçüde tamamlandı. 4.5G ve 5G ihalesi başarıyla sonuçlandı ve evden eve fiber projesiyle de bilişim adası olma yolunda son viraja girildi. Halkımızın nispeten daha iyi bir refah seviyesine ulaşabilmesi için de ciddi gayretler gösterildi. 2026 yılının halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Erkut Şahali (CTP Milletvekili):

2025 zor bir yıl odu. 2026’da bu zorluluklar unutulmadan yaşamayı öneririm. İnsanlarımıza sağlık öncelikli olmak üzere huzur peşinden koşacağımız, kendisiyle, çevresiyle, yurduyla ve dünyasıyla barışık bir yıl olmasını diliyorum.

Faiz Sucuoğlu (UBP Milletvekili):

Öncelikle halkımıza sağlık ve huzur dolu bir yıl temenni ediyorum. Bölgemizdeki gerginliklerin hallolacağı ve savaşların biteceği bir yıl olmasını diliyorum.

Fırtına Karanfil (UBP Milletvekili):

Her yeni yıl bir umut demektir. Yeni umutların, sağlık ve huzur içinde geçirmenizi ve insan sevgisiyle bir sevgi yumağı olmasını temenni eder, nice yıllar dilerim.

Fide Kürşat (CTP Milletvekili):

Yeni bir yıla girerken, 2026’nın Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar için kalıcı barışın, umutların yeşerdiği, adalet ve eşitliğin güçlendiği, demokrasinin kökleştiği bir yıl olmasını diliyoruz.

Farklılıklarımızın ayrışma değil zenginlik olarak görüldüğü, karşılıklı saygı ve anlayışın egemen olduğu bir gelecek en büyük temennimizdir.

Dayanışmanın, ortak aklın ve insan onuruna yakışır bir yaşamın ön planda olduğu bir yıl olsun…

2026'nın ülkemizde herkesin bildiği mevcut kokuşmuş düzene karşı yeşeren siyasi umudun, ete kemiğe bürünmesi ve yeniden "biz" olmanın yılı olması temennisi ile...

Filiz Besim (CTP Milletvekili):

Öncelikle tüm halkımıza sağlık mutluluk Huzur ve güvenlik diliyorum. En önemli sorunumuz olan hükümetten kurutulmak için bir erken seçime gitmeyi diliyorum. Bu güzel adada huzur içerisinde, güvenle yaşayacağımız bir ülke olmamız temennimdir. Tüm halkımızın yeni yılı kutlu olsun.

Fikri Ataoğlu (Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı):

Yeni bir yıla girerken; umutlarımızı tazelediğimiz, dayanışmayı büyüttüğümüz, geleceğe daha güçlü adımlarla yürüdüğümüz bir dönemin eşiğindeyiz.

2026 yılının; ülkemiz için turizmden kültüre, gençlikten çevreye kadar her alanda sürdürülebilir kalkınmanın güçlendiği, toplumsal refahın arttığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Doğal ve kültürel değerlerimizi koruyarak geleceğe taşıma kararlılığıyla, gençlerimizin enerjisini ve yaratıcılığını destekleyerek, çevreye duyarlı politikalarla daha yaşanabilir bir ülke hedefiyle çalışmalarımıza aynı azimle devam edeceğiz.

Bu vesileyle; tüm halkımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, 2026’nın sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Fikri Toros (CTP Milletvekili):

2026 yılında, demokrasi, sosyal adalet ve barışa dair irademiz temelinde, Kıbrıs’ımızda kalıcı barış, insan onuruna yaraşır bir yaşam, toplumsal refah ve gençlerimize umut veren bir gelecek inşası mücadelemizi yılmadan ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygularla, tüm halkımızın Yeni Yılını yürekten kutluyor, sağlık, dayanışma ve barış ekseninde bir yıl olmasını diliyorum.

Hakan Dinçyürek (Sağlık Bakanı):

Öncelikle 2025 yılında geçirdiğimiz güzelliklerin 2026 yılında da artarak devam etmesini temenni ediyorum. Tüm halkımıza bu yeni yılda en başta sağlık, huzur ve mutluluk dilerim. İşlerinde başarılar dilerim. Toplumumuzun birbirini daha iyi anlayarak ve dayanışmaya ve daha güzel yaşatmaya toplumun ihtiyacı vardır. Umuyorum ki hep birlikte daha güzel günlere 2026’da başlayacağımız bir yıl olur. Herkese huzur ve mutlukla geçireceği iyi bir sene diliyorum.

Hasan Küçük (UBP Milletvekili):

İnsanlığın iyilik, empati ve adil değerlerle yükselişe geçtiği, toplumun ise inanç ve erdemle güçlenerek ayakta durduğu, sürdürülebilir refahın arttığı huzurlu bir yıl olmasını temenni ederim.

Hasan Tosunoğlu (Bağımsız Milletvekili):

2026 yılının halkımıza sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Umuyorum ki 2026 yılı çok daha güzel yarınları sağlayabilecek bir anlayış ortay koyar. Tüm toplumumuzun 2026 yılını kutlarım.

İzlem Gürçağ Altuğra (UBP Milletvekili):

2026’da her zaman olduğu gibi sağlığın en başta olmasını temennisiyle yeni yıl kutlu olsun. Tüm insanlığın yüreğinden insan sevgisi ve merhamet duygusu eksik olmadan, dayanışma içinde yola devam etmesini diler, 2026 yılının insanlık yılı olmasını temenni ederim.

Jale Refik Rogers (Bağımsız Milletvekili):

Değerli halkımız, 2025 yılı ne yazık ki ülkemiz açısından; yolsuzlukların görünür hâle geldiği, toplumsal kutuplaşmanın derinleştirilmeye çalışıldığı, güvenlik kaygılarının arttığı, mülkiyet krizinin belirsizlik yarattığı ve adalet duygusunun ciddi biçimde zedelendiği bir yıl olarak geride kalmaktadır. Ancak her zor yıl, aynı zamanda bir farkındalık ve dönüşüm eşiğidir.

2026’nın; şeffaflığın esas alındığı, adaletin yeniden tesis edildiği, emeğin ve güvenliğin korunduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı bir değişim yılı olması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın yeni yılını içtenlikle kutluyor; sağlık, huzur ve adalet dolu bir yıl diliyorum.

Oğuzhan Hasipoğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı):

2026 yılına girerken önceliğimiz; halkımızın refahı, kendini güvende hissettiği, yarınlara umutla baktığı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Çalışanlarımızın, kadınlarımızın, engellilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın yanında olan; sosyal adaleti ve yerli istihdamı güçlendiren bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

Yeni yılın; çalışanlarımız ve aileleri başta olmak üzere tüm halkımıza sağlık, huzur, güven ve bereket getirmesini; iş barışının, dayanışmanın ve sosyal adaletin daha da güçlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Olgun Amcaoğlu (Ekonomi ve Enerji Bakanı):

Yeni bir yıla daha giriyoruz. Özellikle liyakatin ve adalete inancın sarsıldığı zor zamanlardan geçtiğimiz ve sınandığımız bu günlerde, demokrasiye olan inancımızı, adalet ve eşitlik gibi temel ilkelere bağlılığımızı koruyarak; önce Ulusal Birlik Partililerin daha sonra tüm vatandaşlarımızın desteğiyle daha aydınlık ve güvenin tam olduğu yarınlar kurmak zorundayız.

Geçtiğimiz son birkaç yıldan dersler çıkarmak sanırım yanlış olmayacaktır.

Hep birlikte, daha müreffeh bir yıl ve tabii ki yıllar için çalışmaya devam edeceğiz.

Çocuklarımıza, torunlarımıza kısacası geleceğimize daha iyi bir KKTC bırakmak, çocuklarımızın devletimize inançlarını sağlamlaştırmak, daha güzel bir dünya yaratmak; geleneklerimizle birlikte geleceğimize de sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Halkımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin ve Dünya’nın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımızın yeni yıllarını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve kazanım dolu bir yıl olmasını diliyorum.

Resmiye Eroğlu Canaltay (UBP Milletvekili):

Yeni yılın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne; liyakatin esas alındığı, hesap verebilirliğin güçlendiği, ekonomik kalkınma ve üretimin arttığı; istikrar, birlik ve umut dolu bir dönem getirmesini diliyorum. 2026’nın tüm halkımıza refah ve güven getirmesini temenni ediyorum.

Sadık Gardiyanoğlu (UBP Milletvekili):

2026 yılı için tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur dilerim. İnsan haklarının önde tutulacağı ve bir kez daha Gazze’de olanların bir daha yaşanmayacağı, savaşların sona ereceği bir yıl olmasını dilerim. Tüm halkımızın yeni yılı kutlu olsun.

Salahi Şahiner (CTP Milletvekili):

Yeni yılın, ülkemiz için konuşmaktan utandığımız ve usandığımız olayların son bulduğu, yurdumuzun yeniden huzur, refah ve güvenle anıldığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Kendi ülkesinde umutsuzluğa değil, dünyadaki en mutlu insanlar arasında olacağımız günlere ulaşmamız dileklerimle...

Serhat Akpınar (DP Milletvekili):

Geride bıraktığımız 2025 yılı boyunca Demokrat Parti olarak, içinde yer aldığımız koalisyon hükümeti yapısı içerisinde, ülkemizin yönetilebilirliğini güçlendirmek ve hükümetin iç sorumluluklarını yerine getirebilmesini sağlamak adına ciddi, samimi ve yapıcı bir destek ortaya koymaya çalıştık. Desteğimizi, günlük siyasi hesaplardan uzak, tamamen halkımızın menfaatini esas alan bir anlayışla sürdürüyoruz. 2026 yılına girerken bu duruşumuzdan geri adım atmayacağımızı açıkça ifade etmek isterim. Bizim için asıl olan halkımızdır, gençlerimizdir, çocuklarımızdır, kadınlarımızdır, yaşlılarımızdır.

Sosyal adaletin güçlendiği, refahın tabana yayıldığı, geleceğe güvenle bakabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bizlerin idealidir. Önümüzdeki yıl, iç meselelerle birlikte aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya üzerindeki asli ve meşru kabulü için de daha yoğun, daha planlı ve daha kararlı bir diplomatik ve siyasal çabanın ortaya konulacağı bir dönem olacaktır. Demokrat Parti, bu süreçte çözüm üreten, uzlaşıyı önceleyen ve devlet ciddiyetini esas alan bir sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye devam edecektir. 2026 yılının yeniliklerin, yeni süreçlerin ve toplumsal umudun güçlendiği, Demokrat Parti’nin yapıcı katkılarıyla olumlu adımların somut sonuçlara dönüştüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını içtenlikle kutluyor; sağlık, huzur ve refah dolu bir 2026 diliyorum.

Sunat Atun (UBP Milletvekili):

Halkımıza 2026 yılında önce sağlık, huzur ve refah dolu bir yıl diliyorum. Her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum. Büyüklerimin bir tavsiyesi vardı. Ayağını yorganına göre uzat diye. Bende bir iktisatçı ve eski bir ekonomi bakanı olarak aynısını söylemek isterim. Altından kalkamayacağımız borçların altına girmeyelim. 2026’nın ülkemiz için güzel bir yıl olmasını diliyorum.

Şifa Çolakoğlu (CTP Milletvekili):

Öncelikle tüm halkımıza sağlık ve huzur dolu güler diliyorum. 2026 yılının, adaletin daha fazla tecelli ettiği, insanlarımızın kutuplaşmadan gönül birliği ile geçireceği, dayanışmamızın artacağı ve ülkemizin geleceğine dair umutlarımızın da yeşereceği bir yıl olmasını diliyorum.2026 yılının hem ülkemize hem dünyamıza barış dolu bir yıl olmasını dilerim.

Tahsin Ertuğruloğlu (Dışişleri Bakanı):

Kıbrıs konusunda hayalperest ütopik ve gerçek dışı senaryolar yerine adanın gerçekleri zemininde politikaların gündeme gelmesini, dilerim. Ancak bu şekilde Kıbrıs Türk halkı yıllardır yaşatılan hayal kırıklıklarından kurtulacak ve gerçeklerle yaşamaya odaklanacaktır. Tüm halkımızın yen yılı kutlu olsun.

Talip Atalay (YDP Milletvekili):

Umudun artmasını temenni ederim. Savaşların son bulduğu insanların acılarının dindiği insanoğlunun hem insanlığa hem hayatını etkileyen tüm unsurlara çok daha olumlu ve esenlik içinde yaşama arzunun yenilemesini dilerim. Umut yoksa hiçbir şey yoktur umudumuzu yitirmeyelim. Aynı ülkenin çocukları olduğumuzu unutmadan daha dayanışma içinde ortak bir yıl olması olduğumuz bir yıl diliyorum.

Teberrüken Uluçay (CTP Milletvekili):

2026 yılının Kıbrıs Türk halkına ve dünyamıza barış huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Halkımızın yeni yılı kutlu olsun.

Ürün Solyalı (CTP Milletvekili):

2026’ya girerken zor geçen 2025 yılı bize çok açık bir gerçeği yeniden hatırlattı: Kıbrıslı Türkler bir araya geldiğinde, ortak akıl ve dayanışma etrafında buluştuğunda son derece güçlü bir irade ortaya koyabilmektedir. Bu birliktelik, kaybolduğu düşünülen özgüveni yeniden beslemiş; umudu çoğaltan, geleceğe daha mutlu ve güvenli bakmamızı sağlayan bir toplumsal enerji yaratmıştır. 2026’da bu iradenin daha da güçlenerek sürmesi, yeni yılın bizleri yeni ufuklara, daha adil, daha huzurlu ve daha müreffeh bir geleceğe taşımasının en önemli güvencesidir. Yeni yılın tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum.

Yasemin Öztürk (UBP Milletvekili):

Geride bıraktığımız yıldan aldığımız derslerle, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Yeni yılda da milletimizin refahı, gençlerimizin umudu ve ülkemizin yarınları için var gücümüzle çalışacağız. Yeni yıl hepimize hayırlı olsun.

Zorlu Töre (UBP Milletvekili):

2025 yılı dünyada gerginliklerle ve savaşlar nedeniyle çok kötü geçti. Kötü bir yıl yaşadık. Bütün dünyaya bu yeni yılda barış dilemek istiyorum. Savaşlardan, doğal afetlerden, kazalardan kimsenin ölmemesini temenni ediyorum. 2025 yılı acı bir yıl oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinse ambargoların ve izolasyonların sona ereceği bir yıl olmasını temenni ederim. Tüm halkımızın yeni yılını kutlarım.