Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Engelliler Haftası etkinliklerinin kendisi adına çok anlamlı geçtiğini ifade eden Gardiyanoğlu, “Ülkemizde engelliler bir gün kutlanıyor ancak görev sürem içerisinde biz öyle bir farkındalık yarattık ki biz bunu 365 güne çevirdik. Benden önce 9 bakan geçti ama Demirhan Engelsiz Yaşam evi açılamamıştı. Biz bunu ekibimle beraber, ekip çalışmasıyla birlikte hayata geçirdik. Diğer yandan Sevgi Evleri de büyük bir kazanım oldu. Diğer kanayan yaramız Kalkanlı Yaşam Evi’ydi. Bugün orası otel standartlarında bir yere dönüştü. Göreve geldiğimde ilk ziyaretimi oraya gerçekleştirdim. Oraya gittiğimizde inanamadım. Orası şuanda özel sektörün de üzerine çıktı. Bakıcıları, temizlikçileri, bakıcıları ve güvenlikleri olan, kurum sorumlusu ve yönetimin çok hassas olduğu bir tesise dönüştü. Yıllarca devlet rehabilitasyon merkezi ve huzur evlerini saklamış. Ancak şuanda tüm yaşam evlerine ve huzurevlerine habersiz olarak gidebilir ve oradaki koşulları görebilir. Gençlerin engelliler gününde bizlere sarılması, alkışlaması, abi demesi, bayramda aramaları ve anne babaların gözlerindeki içindeki mutluluğu görmek, siyasette neden olduğumu bana hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Doğalgaza engel olamazlar”

KKTC’ye doğalgaz projesiyle evlere kadar enerji taşınması hakkında değerlendirmelerde bulunan Gardiyanoğlu, “Fuel Oil ile santrallerimiz çalışıyor. Maliyetlerin aşağı düşmesi adına doğalgaz daha ucuzdur. Bunun yanı sıra doğalgaz çevreci bir üründür. Güney Kıbrıs kablo ile elektrik gelmesi konusunda AB’ye çok ciddi bir baskı yaparak bunu engellediler. Onlar olayı siyasi olarak algılıyorlar. Ancak yarın bir arıza olması durumda tüm adayı etkileyebilecek bir enerji kaynağı olacaktı. Fakat buna engel oldular. Ancak doğalgaza engel olamazlar. Çünkü bu sistem AB sistemine bağlı değildir. Bizim santrallerimiz günden güne güçleniyor ve doğalgaza dönüşümleri çok daha hızlı olacaktır” diye konuştu.

“Hükümetin 4.5 yılda hayata geçirdiği projelere baktığımızda, son 15 yılda yapılamayanları hayata geçirdik”

Erken seçim tartışmaları hakkında da konuşan Gardiyanoğlu, “UBP erken seçimden korkmuyor. Ancak 20 gün arayla halkı sandığa götürmemek, mali açıdan devlete külfet olmamasıyla ilgili ve seçim yasaklarının uzamamasıyla ilgili hassas davranıyoruz. Başbakan meclis kürsüsünden de dile getirdi ve seçimin Ocak 2027’de olduğunu ifade etti. Muhalefet popülist söylemlerden öteye geçemedi. Hükümetin son 4.5 yılda hayata geçirdiği projelere baktığımızda, son 15 yılda yapılamayanları hayata geçirdik. Başbakan 2 ay önce düzenlediği basın toplantısında sadece 2.5 saat yaptıklarını anlattı. Ke4ndi görevimle ilgili birkaç şey özetleyecek olursam, ben bakanlığa göreve geldiğimde Sosyal Sigortaların 40 Milyon TL borcu var, 3.5 milyar TL artı ile devrettik. İhtiyat Sandığı’nın 410 Milyon Dolar hacmi varken, 2 yılda aldığımız tedbirlerle 698 Milyon Dolar ile devrettik. Aktörel dengeler 2.50 iken 3.50’lere çıkarttık. Prim destekleri verilerek sektörler desteklendi. Benden önce 9 bakan geçti ancak biz irade koyduk ve Demirhan’ı açtık. Engelli hakları için ekranlarda kül bırakmadılar ama bizim dönemimizde rehabilitasyon merkezleri tamamlandı. Diğer yandan Kuzey Çevre Yolu rahmetli İrsen Küçük’ün projesiydi. Aradan 14 yıl geçti. Ancak bu dönemde bir irada ortaya kondu, istimlak sorunları çözüldü ve kaynak bulunarak ihaleye çıkıldı. Şuanda bu yol Lefkoşa’nın yüzde 50 araç yükünü aldı. Yıllardır Güzelyurt’ta soğuk hava depoları konuşuluyordu. Şuanda bitiyor. Yeni devlet hastanesinde 3. Kata çıkıldı. Girne Hastanesi bitmek üzere, Pamuklu Hastanesi’nin inşaatı devam ediyor. Diğer yandan yıllar sonra sosyal konut projeleri yeniden hayata geçti. Bunlar gibi yüzlerce proje bu hükümet döneminde hayat buldu.