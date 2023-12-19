Ülke genelinde son bir haftada toplam 65 trafik kazası meydana geldi, 14'ü yaralanmayla sonuçlandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 11-17 Aralık tarihlerinde meydana gelen kazalarda 21 kişi yaralandı, 51'inde de hasar meydana geldi.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 19, dikkatsiz sürüş yapmak 16, kavşakta durmamak 10, yakın takip 11 ve diğer etkenler 9 olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 4 milyon 458,15 TL...

Kazaların İlçelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 29

Gazimağusa: 10

Girne: 18

Güzelyurt: 6

İskele: 2

Bir haftada 14 bin 174 araç kontrol edildi

Öte yandan, 11-17 Aralık 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 14 bin 174 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 948 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

Sürat ( 812 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 866 ) , Tehlikeli Sürüş ( 17 ), Dikkatsiz Sürüş ( 39 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 98 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 103 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 372 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 51 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 138 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 86 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 30 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 34 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 4 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 23 ) ve 1113 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 179 araç trafikten men edildi ve 13 sürücü ise tutuklandı.