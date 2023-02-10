Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanı Koca, "Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı." dedi.

Bakan Koca, kimliği bilinemeyen hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklendiğini, önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşılacağını umduğunu kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğünü belirterek, denizcilik faaliyetlerinin başladığını duyurdu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.

Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, finansal ve operasyonel tüm hazırlıkları, coğrafyada meydana gelebilecek olası büyük bir depremi göz önüne alarak yaptıklarını, tüm birimler ve finansal ödeme gücüyle üzerlerine düşeni yapmak için hazır olduklarını bildirdi.