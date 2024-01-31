Polisin açıklaması şöyle:
31.01.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü kızmi bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
Polisin açıklaması şöyle:
31.01.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü kızmi bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
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