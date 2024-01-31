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31.01.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Çatalköy ’de sahil e vurmuş ve vücut bütünlüğü kızmi bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin açıklaması şöyle:

İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı!

İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı!

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