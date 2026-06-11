Gecede öğrenciler mezun olmanın büyük gurur ve heyecanını yaşarken, yıllardır ikinci evleri haline gelen okullarından ve kendilerine emek veren öğretmenlerinden ayrılmanın burukluğunu da derinden hissetti. Müzik, sahne performansları ve mezuniyet coşkusunun gece boyunca hâkim olduğu organizasyonda öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşayarak doyasıya eğlendi.

Gecenin en anlamlı anlarından biri ise Okul Müdürü Ergin Mazharoğlu’nun yaptığı duygu yüklü konuşma oldu. “Bu gece burada sadece bir mezuniyet kutlamıyoruz. Aynı zamanda üç yıl boyunca birlikte büyüdüğümüz, birlikte öğrendiğimiz, birlikte güldüğümüz çok özel bir yolculuğun son sayfasını kapatıyoruz.

Sizler bu okulun koridorlarında sadece ders görmediniz; dostluk kurdunuz, hayal kurdunuz, bazen düştünüz ama yeniden ayağa kalkmayı öğrendiniz. Her birinizin hayatına dokunabilmek, gelişiminize tanıklık etmek biz öğretmenler için büyük bir gurur oldu.

Biz sizleri hiçbir zaman sadece öğrenci gözüyle bakmadık. Hepiniz bizim için kendi evlatlarımızdan farksız oldunuz. Başarınızla gururlandık, üzüntünüzde üzüldük, sevincinizde mutlu olduk. Bugün burada sizleri mezun ederken içimizde hem büyük bir gurur hem de tarif edilmesi zor bir hüzün var.

Şunu hiçbir zaman unutmayın; Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu sizin yuvanızdır. Bu okulun kapıları sizlere her zaman açık olacak. Hayat sizleri nerelere götürürse götürsün, burada bıraktığınız izler ve anılar hep yaşayacak.

Sizlerden tek isteğim; iyi insan olun, dürüst olun, hayallerinizden vazgeçmeyin ve kendinize her zaman inanın. Çünkü ben her birinizin çok güzel yerlere geleceğine yürekten inanıyorum.

Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun çocuklarım. Hepinizi çok seviyorum.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin yoğun emeğiyle hazırlanan organizasyon, öğrencilerin kendilerine verilen değeri ve sevgiyi en özel şekilde hissettikleri unutulmaz bir geceye dönüştü. Eğitim hayatlarının önemli bir dönemini tamamlayan gençler, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda geçirdikleri yılları değerli anılarla geride bırakırken, yeni hayatlarına umut, heyecan ve büyük hayallerle uğurlandı.