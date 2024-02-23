"22.02.2024 tarihinde, Esentepe kıyısından yaklaşık 20 mil açıkta deniz içerisinde Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Cansız bedenle ilgili kimlik tespiti henüz yapılamamış olup soruşturma devam etmektedir."
"22.02.2024 tarihinde, Esentepe kıyısından yaklaşık 20 mil açıkta deniz içerisinde Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Cansız bedenle ilgili kimlik tespiti henüz yapılamamış olup soruşturma devam etmektedir."
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