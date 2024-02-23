Polisin açıklaması şöyle:

"22.02.2024 tarihinde, Esentepe kıyısından yaklaşık 20 mil açıkta deniz içerisinde Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Cansız bedenle ilgili kimlik tespiti henüz yapılamamış olup soruşturma devam etmektedir."