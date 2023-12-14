Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye akaryakıt fiyatlarında 1 TL'lik fiyat düşüşü yapıldı. 

Buna Göre yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Tatar, Wilson'u kabul etti Tatar, Wilson'u kabul etti

Kurşunsuz Benzin 95: 31,21 TL

Kurşunsuz Benzin 98: 31,77 TL

Euro Dizel: 30,65 TL

Gazyağı : 30,65 TL