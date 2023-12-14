Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye akaryakıt fiyatlarında 1 TL'lik fiyat düşüşü yapıldı.
Buna Göre yeni fiyatlar şu şekilde oldu:
Kurşunsuz Benzin 95: 31,21 TL
Kurşunsuz Benzin 98: 31,77 TL
Euro Dizel: 30,65 TL
Gazyağı : 30,65 TL
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye akaryakıt fiyatlarında 1 TL'lik fiyat düşüşü yapıldı.
Buna Göre yeni fiyatlar şu şekilde oldu:
Kurşunsuz Benzin 95: 31,21 TL
Kurşunsuz Benzin 98: 31,77 TL
Euro Dizel: 30,65 TL
Gazyağı : 30,65 TL
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