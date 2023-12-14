Bunlar da ilginizi çekebilir

Tatar, Wilson'u kabul etti

Tatar, Wilson'u kabul etti

Buna Göre yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye akaryakıt fiyatlarında 1 TL'lik fiyat düşüşü yapıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.