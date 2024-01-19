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Reddi hâkim talepleri devam eden savunma makamı reddi hâkim taleplerinin yanıtının henüz gelmediğini iddia ediyor... Hükmü açıklama üzere duruşmaya yarım saat ara verildi.

Duruşmada gergin anlar yaşanıyor. Hâkim heyeti karar açıklayacak şeklinde bir tavır ortaya koyunca savunma makamı salonda gerginlik yarattı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkeme si’nde sabah saat 10.30’da başlayan bugünkü duruşmada, aralarında Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’inde bulunduğu, Cengiz Şener, Abdürrahim Çelik ve Ender Yıldız’ın yargılanmalarına devam edildi.

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