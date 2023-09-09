Astrolojiye göre burçlar kişilerin karakteristik özelliklerine etki ediyor. Bazı burç kişileri çok sinirli ve agresif olabiliyorken bazıları sakin karakterli olabiliyor. Bu kişiler sinirlendiğinde kin tutabiliyor. İşte sinirlendiğinde kötü sonuçlar doğurabilecek burçlar..

AKREP

Kin tutmasıyla ünlü akrep tabi ki 1. sırada. Ancak Akrep burcu sevdiklerine karşı oldukça vericidir. Ancak canını yakarsan da üzerinden 100 yıl da geçse o olayı unutmaz ve sana hatırlatır

BOĞA

Boğa insanı genelde uyumlu sakin bir yapıya sahiptir. Ancak bir konu hakkında zorlamamalısın. Eğer zorlarsan o içindeki kırmızı renk görmüş boğa çıktığı anda nasıl tepki vermeni gerektiğini kestiremeyebilirsin.

YENGEÇ

Koruma dürtüsüyle ünlü olan yengeç, beklediği duygusal karşılığı göremediğinde kendini kabuğuna hapseder. Öyle bir sessizleşir ki seni çıldırtma noktasına kadar getirebilir.

YAY

Genel yapı itibariyle oldukça iyi niyetlidir. Olaylara hep pozitif taraftan bakar ve mutlu olmaya çalışır. Ancak kızdığında yay simgesindeki okun nereye gideceğini kendisi bile hesaplayamayabilir.

OĞLAK

Genelde kendisiyle meşgul olan oğlak kızdırılmaması gereken burçlardan. İntikam soğuk yenen yemektir sözü oğlak burcunu anlatır. Onu kızdırdığın anda senin canını yakacak hamleleri elini değdirmeden yapar ve seyreder.