Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul, “Ulaştırma Bakanlığı ile iş birliği içinde Sosyal Konutlar-Çevre yolu bağlantısındaki ışıklarda yeni bir düzenlemeye giderek Lefkoşa yönüne gidiş ışığını videoda gördüğünüz gibi hem Alsancak dönüşü hem de Lefkoşa geliş ile birlikte çalıştırmaya başladık” dedi.

“Bu şekilde Lefkoşa yönüne dönüş imkanı her turda 70 saniyeye kadar yükseldi” diyen Şenkul, şöyle devam etti:

“Bu çalışmaya ek olarak yolu da genişletip 3 şeride çıkararak ışıkların oldukça gerisinden araçların Lefkoşa ve Alsancak yönüne doğru ayrılmasını sağlayacağız.

Bu noktadan hareketle:

Alsancak yönüne döneceklerin kendi sağındaki (batı),

Lefkoşa yönüne gideceklerin ise sollarındaki (doğu) ışığı takip etmesi gerekmektedir.”