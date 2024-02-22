Ayda bir kez yayınlanacak olan “Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor” programının yayınlanan ilk bölümünde Şehit yakını Ahmet AŞIR’ın Şehit edilen annesi ve 6 kardeşi anıldı.

Programın çekimleri, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin TATAR, Meclis Başkanı Zorlu TÖRE, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi ŞEFİK, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal DURDALI, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin FEYZİOĞLU, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin KILINÇ, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman AYTAÇ, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir BAYRAKLI ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yanı sıra Polis Okulu öğrencilerinin de katılımıyla BRT stüdyolarında gerçekleştirildi...